Сеул, , 16:10 — REGNUM 23 июня в онлайн-формате прошло шестое заседание совместного комитета по науке и технологиям Южной Кореи и Германии, в ходе которого стороны договорились укрепить сотрудничество в области НИОКР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства науки и информационно-коммуникационных технологий и министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, во встрече приняли участие представители предприятий, исследовательских институтов и высших учебных заведений двух стран.

Отмечается, что в рамках видеоконференции стороны сошлись во мнении относительно перспективных направлений сотрудничества, в которые вошли искусственный интеллект, мобильная связь, дегенеративные заболевания, водородная энергетика, и увеличения финансирования совместных исследовательских программ.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) — совокупность работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии.