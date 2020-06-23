Москва, 23 июня 2020, 15:40 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о квотировании госзакупок у отечественного товаропроизводителя, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
Согласно поправкам, правительство РФ определит минимальной доли закупок государственными и муниципальными заказчиками товаров (работ, услуг), произведенных в государствах — членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом перечень таких товаров (работ, услуг) утверждается правительством РФ.
Правительство РФ будет устанавливать квоты по каждой из областей, решения будут приниматься на основе производственных возможностей, отметил вице-премьер Юрий Борисов.
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