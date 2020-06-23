Киев, , 15:46 — REGNUM С января по май 2020 года пассажирооборот украинских транспортных компаний снизился на 51,6% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) Украины.

«В январе-мае 2020 года пассажирооборот предприятий транспорта составил 20,1 млрд пассажиро-километров, или 48,4% от объёма января-мая 2019 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что услугами транспорта воспользовались 1,01 млрд пассажиров, что на 43,7% меньше, чем в первом полугодии 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальном банке Украины пересмотрели прогнозы по украинской экономике в сторону дальнейшего падения.

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