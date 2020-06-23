Ижевск, , 15:25 — REGNUM Госсовет Удмуртии принял закон о лишении пенсий чиновников, которые совершили преступление в период замещения государственной должности. Решение принято на сессии 23 июня.

Так, подобные санкции будут распространяться на лиц, замещающих государственные должности, на глав районов и муниципалитетов, на депутатов городских и районных советов, на членов выборных органов.

Указанные чиновники, в случае совершения преступления в период нахождения в должности, будут лишены пенсий и доплат, которые осуществляются из республиканского бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный закон был принят в декабре 2019 года в Коми. Однако в республике говорилось лишь о чиновниках, которые совершили коррупционные преступление.