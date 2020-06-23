Сосенский, Калужская область, , 18:46 — REGNUM Компания ООО «Эдбл Текнолоджиз» планирует строительства завода по производству сыровяленых мясных деликатесов на территории индустриального парка «Сосенский» Козельского района, сообщили 23 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Соглашение о строительстве завода подписали глава региона Владислав Шапша и заместитель генерального директора ООО «Рустрейдинг» Тимофей Лёликов Admoblkaluga.ru

Объём производства продукции на новом предприятии составит 39 тонн в год. В проект будет инвестировано порядка 312 млн рублей. Количество новых рабочих мест — 50. Автоматизированный завод полного цикла по переработке свинины и производству мясопродуктов инвестор намерен построить по испанской лицензии. Строительство, наладка оборудования и непосредственно производство будет контролироваться специалистами из Испании.

В производстве будет использоваться качественное сырье отечественных производителей. К данной работе также готовы подключиться более 40 предприятий региона. Проект будет реализован в моногороде Сосенский на территории опережающего социально-экономического развития.

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