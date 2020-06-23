Москва, 23 июня 2020, 15:16 — REGNUM После понижения Банком России ключевой ставки в РФ есть вероятность снижения ставок по кредитам, считает независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хромов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что снижение Банком России ключевой ставки на 1% является значительным, но оно вполне соответствовало ожиданиям, поэтому вряд ли станет поводом к резкому снижению депозитных ставок.