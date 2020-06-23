Москва, , 15:16 — REGNUM После понижения Банком России ключевой ставки в РФ есть вероятность снижения ставок по кредитам, считает независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Вероятность снижения ставок по кредитам есть, но сами они зависят ещё и от уровня кредитных рисков. Если будет расти просрочка, то кредитные ставки могут снижаться медленнее или не снижаться вовсе, — сказал он. — Льготная ипотека [также] может подешеветь, поскольку такого рода инструменты чаще привязывают к ключевой ставке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хромов рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что снижение Банком России ключевой ставки на 1% является значительным, но оно вполне соответствовало ожиданиям, поэтому вряд ли станет поводом к резкому снижению депозитных ставок.