Париж, , 15:09 — REGNUM Профсоюз пилотов французской авиакомпании Air France подпишет договор, предусматривающий увольнение по собственному желанию к концу 2020 года 403 пилотов авиакомпании или почти 10% рабочей силы, сообщает Le Figaro.

«Соглашение о коллективном разрыве контрактов было утверждено советом профсоюза, и поэтому оно будет подписано в ближайшие дни», — говорится в заявлении авиакомпании.

В соответствии с руководящими принципами, изложенными в начале мая, авиакомпания не будет проводить увольнения, а выберет формулы добровольного ухода из компании.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Air France намерено объявить о сокращении рабочих мест в компании 3 июля 2020 года.

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