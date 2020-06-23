, 15:03 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о дополнительной поддержке должников — физлиц и юрлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Предлагается установить особенности принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период пандемии коронавируса.

Положения проекта закона применяются к исполнительным документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года, за исключением ряда случаев.

В частности, законопроектом предлагается должнику — юридическому лицу или должнику — индивидуальному предпринимателю предоставить рассрочку исполнения требований исполнительных документов о взыскании задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору (займу) без обращения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ, если сумма задолженности не превышает 15 млн рублей.

Рассрочка также предоставляется на основании заявления по исполнительным производствам, возбужденным на основании исполнительных документов, содержащих требования о взыскании задолженности по кредитному договору на сумму не более 1 млн рублей, в отношении должников — граждан, являющихся получателями пенсии по старости, пенсии по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца и не имеющих иных источников доходов и иного имущества (права на которые подлежат государственной регистрации), если совокупный размер пенсии по старости, пенсии по инвалидности и (или) пенсии по случаю потери кормильца должника-гражданина составляет менее двух величин минимального размера оплаты труда.