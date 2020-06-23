Самара, , 14:54 — REGNUM Поставки свежесрезанных цветов из Армении возобновились в Самарскую область. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, инспекторы уже проверили девять партий этого товара, которые насчитывали свыше семи тысяч цветов из Армении.

Ранее поставки были приостановлены из-за неблагоприятной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Отмечаются, что цветы, которые прибывают внутренними авиалиниями, инспекторы проверяют в Международном аэропорту Курумоч. После проверки груза, цветы были выпущены со склада для их дальнейшей реализации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тульской области за сутки выявили 81 носителя коронавируса