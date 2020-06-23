Пятигорск, Ставропольский край, , 14:52 — REGNUM Ремонт 882 высоковольтных электрических подстанций запланирован в регионах Северо-Кавказского федерального округа в 2020 году. На эти цели «Россети Северный Кавказ» инвестирует порядка 287 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе компании.

С начала года энергетикиотремонтировали оборудование на 524 подстанциях в субъектах СКФО. Так, на Ставрополье ремонт прошел на 244 подстанциях, в том числе на 119 крупных питающих центрах 110 кВ. В Северной Осетии специалисты отремонтировали оборудование 74 питающих центров, включая 39 подстанций 110 кВ. В Кабардино-Балкарии ремонтные работы прошли на 58 высоковольтных подстанциях, в том числе на 28 питающих центрах 110 кВ.

Специалисты «Дагестанской сетевой компании» завершили ремонтные работы на 49 питающих центрах Дагестана, а управляемое «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» отремонтировало оборудование 47 подстанций. В Карачаево-Черкесии проведены ремонтные работы на 40 подстанциях, а в Ингушетии уже завершен ремонт на 12 питающих центрах.