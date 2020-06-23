Москва, , 14:47 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о дополнительных льготах для резидентов свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя (СЭЗ), передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), получивших статус участника СЭЗ после 1 января 2018 г., устанавливаются с 1 января 2020 г. пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6% с учетом некоторых особенностей.

Так, участники СЭЗ, получившие такой статус начиная с 1 января 2018 г., будут применять пониженные тарифы страховых взносов с 1 января 2020 г., а участники СЭЗ, получившие такой статус начиная с 1 января 2020 г., — с месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус, без ограничения 10-летним периодом с момента получения ими статуса участника СЭЗ, но до момента, когда объем полученной льготы по страховым взносам, выражаемый в разнице между суммами страховых взносов, определенными исходя из общеустановленных и пониженных тарифов страховых взносов, превысит объем капитальных вложений, осуществленных плательщиком в рамках реализации инвестиционного проекта, скорректированный на повышающий коэффициент.

Закон потребует серьезного мониторинга, отмечают в комитете Госдумы по бюджету налогам. Там не исключили дополнительных поправок.

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