Москва, , 14:42 — REGNUM Торгово-промышленная палата России (ТПП РФ) предложила сделать исключение по уплате утильсбора в отношении транспортных средств, которые ввозятся в Россию исключительно с целью проведения испытаний для сертификации нового авто. С такой инициативой Палата выступила перед Минпромторгом России.

Как отмечается, действующая практика показывает, что автопроизводители ввозят на территорию России для сертификации несколько автомобилей, проводят сертификацию, по результатам которой транспортное средство становится непригодно для дальнейшей эксплуатации и полностью утрачивает свои потребительские свойства, а затем самостоятельно за свой счет утилизируют то, что остается от автомобиля после испытаний. При этом ещё необходимо уплатить утилизационный сбор, который как раз и взимается за то, что автомобиль после его полного износа или разрушения будет утилизирован за счет бюджетных средств.

«Тут и еще одна проблема возникает: каким образом рассчитать этот самый утилизационный сбор, если сертификация не пройдена, тип транспортного средства не определен, паспорт транспортного средства на такого рода автомобили не выдают? Все эти показатели и документы нужны для расчета, а их до получения результатов сертификации быть не может.

Получается, своего рода, правовая петля, где обязанность уплаты есть, а фактически уплатить сбор, придерживаясь буквы закона, невозможно.

Мы считаем, что введение исключения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» в части уплаты утилизационного сбора на автомобили, которые ввозятся для сертификации, позволит устранить множество процедурных вопросов и законодательных нестыковок», — подчеркнул глава ТПП РФ Сергей Катырин.