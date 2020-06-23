Нижний Новгород, , 14:35 — REGNUM На портале «Карта жителя Нижегородской области» создан новый сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Раздел «Работа» доступен по ссылке Nn-card.ru/employment, сообщает пресс-служба правительства региона.

На портале зарегистрированы более 60 тысяч организаций. Самыми востребованными сейчас являются продавцы, менеджеры по продажам, автомеханики, комплектовщики, медсестры и другие.

При отклике на вакансию автоматически создается анкета по данной специальности, она будет доступной для просмотра и другим работодателям, имеющим аналогичные вакансии. Также на портале можно найти информацию о мерах поддержки для тех, кто потерял работу. Уровень безработицы в Нижегородской области на данный момент остается одним из самых низких среди субъектов Российской Федерации.