Москва, , 14:38 — REGNUM Банковский сектор России ждёт серьёзная трансформация. Об этом 23 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Вероятно, мы не увидим аналогов павловской реформы с изъятием вкладов, если ситуация не будет резко ухудшаться и нас не ждут новые внешние или внутренние шоки, но банковский сектор ждет трансформация», — сказал Манкевич.

Экономист не исключил, что количество кредитных организаций сократится до 300−350 с нынешних 400 за счет тех, кто не смог цифровизировать собственные продукты, а также не научился наращивать комиссионный доход в мире низких ставок и нейтральной денежно-кредитной политики на фоне депрессивной экономики.

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