Душанбе, , 14:28 — REGNUM За период январь-май 2020 года в Таджикистане объём оказываемых населению услуг снизился до 4 млрд 984,5 млн сомони (483,9 млн долл.), что в сравнении с аналогичным показателем 2019 года меньше на 1,8%, сообщает агентство по статистике при президенте Таджикистана.

При этом процент услуг, оказываемых госпредприятиями таджикистанцам составляет 20,7% от общего объёма платных услуг.

Отмечается, что по объёму оказанных платных услуг на душу населения лидирует столица Таджикистана город Душанбе: объём услуг в 5,1 раза превышает средний показатель по стране.

За отчётный период предприятия сферы общественного питания — услуги гостиниц и ресторанов — заработали 450,6 млн сомони (43,7 млн долл.), что в сравнении с показателем за аналогичный период 2019 года на 15,2% меньше.

Рост объёма платных услуг в 2020 году аналитики ведомства спрогнозировали на уровне 3,5%.

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