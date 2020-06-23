Москва, , 14:27 — REGNUM Основным инструментом выхода банков из кризиса станут комиссионные доходы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«В 2020—2022 банкам предстоит как барону Мюнхгаузену самим за волосы вытаскивать себя из болота. Главным инструментом спасения станет комиссионный доход», — сказал Манкевич.

В этот вид доходов экономист включил такие направления, как развитие маркетплейсов в банковских приложениях и продажа сопутствующих услуг: кредитования, ипотеки, страхования, брокерского обслуживания и инвестиционных продуктов, авиабилетов, бронирования мест в ресторанах.

Кроме того, выход банков из кризиса будет зависеть от способности монетизировать свою базу клиентов в целях лидогенерации и партнерских продаж. На данный момент лидерами в этих процессах, отметил эксперт, выступают Тинькофф и Сбербанк.