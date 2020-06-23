Москва, , 14:16 — REGNUM Последние данные указывают на снижение ставок по ипотеке в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«По ипотеке ставки падают, и наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту цифру не озвучивали, но по маю ставка по ипотеке 7,4% уже, и где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%», — заявила Набиуллина.

В то же время по кредитам физическим лицам ставки увеличиваются, подчеркнула она.

«По долгосрочным кредитам предприятиям тоже есть некоторое увеличение, по краткосрочным — уменьшение», — добавила она.