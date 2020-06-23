Москва, , 14:21 — REGNUM В России не стоит ожидать резкого роста доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Оставим Росстату мантру про падение реальных доходов населения на 2% и посмотрим на перспективы банковского сектора непредвзято: мы видим сокращение доходов у 58% населения, безработицу в районе 12−15% и отсутствие внятного антикризисного плана у властей. Причем сами власти уже признают, что вернуться на уровень конца 2019 года получится во втором полугодии 2022 года», — сказал Манкевич.

Таким образом, в 2020 году экономика упадет так же быстро, как в 2009-м, и на сопоставимые 8−10%. Однако восстанавливаться она будет со скоростью 2016−2019 годов. Это обстоятельство исключает возможность быстрого роста благосостояния граждан.

«Перспектив резкого роста доходов населения и потребительского спроса нет: закредитованность и так высокая, а снижение доходов, скорее всего, приведет к ужесточению требований к заемщикам и к новой волне отказов. Рекордные прибыли банковского сектора в 2016—2019 годах — это результат жесткой монетарной политики с высокими реальными ставками, но сейчас, когда ставки падают, следом за ними пойдут и прибыли банков», — сказал Манкевич.

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