Москва, , 14:10 — REGNUM Судя по озвученным объёмам повышения страховых пенсий в России, речь идет об индексации инфляции, причем, только с 2022 года. В 2021 году, очевидно, инфляция будет выше обозначенного уровня пересчета пенсий, да и в дальнейшем может ускориться, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов.

«Впрочем, прожиточный минимум не будет стоять на месте, так что достичь уровня среднего класса из расчёта доходов в 150% прожиточного минимума, большинству пенсионеров не удастся.

Так что пока говорить о том, что повышение пенсионного возраста позволило существенно улучшить материальное положение пенсионеров, не приходится.

Как обычно, внешние экономические обстоятельства остаются трудными, стране ещё нужно будет преодолеть спад производства из-за коронавируса и снижение цен на нефть.

Так что более серьёзных повышений пенсий и социальных пособий раньше 2024 года ожидать не приходится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров может составить в 2021 году в России 17 тыс. 432 рубля.

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