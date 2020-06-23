Москва, , 14:08 — REGNUM Денежная масса в российской экономике заметно увеличивается. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Денежная масса потихоньку растёт. В апреле 2020 года, если брать годовую, у нас 14% рост. За весь 2019 год был 9,7%», — заявила Набиуллина.

«Вклад в ВВП, как обычно мерят монетизацию, тоже потихонечку увеличивается, хотя до 50% не дошла. Пока она в 2019 году — это 47%», — указала она.

По её словам, монетизация экономики тесно связана с уровнем инфляции.

«Чем меньше инфляция, тем увереннее растёт монетизация экономики — это показывает опыт других стран», — подчеркнула Набиуллина.