Ашхабад, , 13:53 — REGNUM Центральный банк Туркмении разрешил гражданам переводить не более $500 (34,7 тысячи рублей) в месяц родственникам, застрявшим за границей из-за закрытия границ по причине пандемии коронавируса, передает «Turkmenportal».

Список таких граждан утверждается министерством иностранных дел совместно с миграционной службой.

Отмечается, что постановление Центробанка не распространяется на туркменистанцев, желающих перечислить деньги своим детям, обучающимся в зарубежных вузах.

Для них обменные операции производятся в соответствии с установленным ранее порядком на основании списка международных высших учебных заведений, утвержденного министерством образования страны.

Читайте также: Центробанк Туркмении запретил снимать доллары с валютных счетов