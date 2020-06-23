Москва, , 13:58 — REGNUM Снижение ключевой ставки может не принести пользу российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Такое мнение экономист обосновал мировым опытом.

«Текущий цикл снижения ставок — глобальная тенденция, которая стабильно проявляется последние 10 лет, но если в мире ставка держится около нуля, то в России из-за структурного кризиса и внешних шоков в 2013—2016 годах и повышения НДС в 2019 году цикл снижения затянулся», — сказал Манкевич.

При этом подобные меры могут и не помочь российской экономике.

«Впечатления от мягкой монетарной политики и ее эффективности противоречивые: в Японии и ЕС она не дала ожидаемого результата, а в американской экономике низкие ставки, скорее, помогают экономическому росту. Вместе с тем, снижение ставок — это удар по банковской системе. Причин несколько: сократятся доходы от кредитования, сократится процентная маржа: накрутить 4−5% при ставке около 10% можно и легко, но при ставке ниже 5%, нужно и сокращать маржу», — отметил Манкевич.

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