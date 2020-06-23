Москва, 23 июня 2020, 13:49 — REGNUM До конца 2020 года ключевая ставка Банка России может быть поэтапно снижена до уровня в 4%, считает независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM.
В этом случае, как пояснил эксперт, до конца 2020 года ключевая ставка может быть поэтапно снижена до уровня в 4%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что дальнейшее понижение ключевой ставки зависит от того, как будет себя вести показатель инфляции.
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