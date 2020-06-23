Москва, , 13:49 — REGNUM До конца 2020 года ключевая ставка Банка России может быть поэтапно снижена до уровня в 4%, считает независимый финансовый аналитик Михаил Хромов. Об этом он заявил 23 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Снижение ключевой ставки, безусловно, задаёт общий тренд на снижение стоимости денег в российской экономике, — сказал Хромов. — Для банков это означает в первую очередь потенциальное уменьшение основной статьи их доходов — чистого процентного дохода — в связи с тем, что стоимость кредитов может снизиться сильнее, чем стоимость привлечённых средств. В течение ближайшего времени Банк России может осуществить дальнейшее снижение ключевой ставки, если инфляция будет оставаться значительно ниже целевого ориентира в 4%».

В этом случае, как пояснил эксперт, до конца 2020 года ключевая ставка может быть поэтапно снижена до уровня в 4%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что дальнейшее понижение ключевой ставки зависит от того, как будет себя вести показатель инфляции.

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