Москва, , 13:43 — REGNUM Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о продолжении курса на дедолларизацию и в целом на девалютизацию, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

«Наша задача сделать рубль именно той валютой, в которой гражданам и предприятиям выгодно и удобно накапливать. Мы проводим политику девалютизации», — заявила Набиуллина в Госдуме.

Она фиксирует рост рублевых вкладов в банках.

«И мы видим, что с учётом того, что инфляция под контролем, люди считают рублевые вклады привлекательными. Наша задача именно поддержать такую привлекательность рублевых, а не долларовых сбережений людей», — заявила глава регулятора.