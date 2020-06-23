Ашхабад, , 13:43 — REGNUM В ходе торгов товарно-сырьевой биржи Туркмении за неделю туркменские предприятия заключили с иностранными бизнесменами 59 контрактов на общую сумму $14 млн 523 тысячи (более 1 млрд рублей), пишет «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли предприниматели из России, Армении, Киргизии, Узбекистана, Китая, Афганистана, Турции, Швейцарии, США, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов.

Они приобрели произведенные в Туркмении авиатопливо, полиэтилен, полипропилен, листовое стекло, текстильные изделия, медицинские маски и хлопчатобумажную пряжу.

Для нужд внутреннего рынка туркменские коммерсанты закупили полиэтилен, полипропилен и хлопок-волокно на 16 млн 790 тысяч манатов (около 333,8 млн рублей).