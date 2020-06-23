Калининград, , 13:39 — REGNUM Уже с июля возобновится железнодорожное сообщение между Калининградом и Москвой и Санкт-Петербургом транзитом через Литву. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящий момент прорабатываются последние детали возобновления движения поездов. Сообщение было прекращено из-за пандемии коронавируса.

«Минтранс согласовал возобновление сообщения и РЖД в первых числах июля должны приступить к выполнению рейсов», — отметил пресс-секретарь губернатора Антона Алиханова Дмитрий Лысков.