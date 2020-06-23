Стокгольм, , 13:39 — REGNUM В Риксдаге парламентарии проголосовали за принятие новых поправок в бюджет Швеции. Изменения коснутся, прежде всего, расширений социальных выплат лицам, входящих в группу риска для коронавирусной инфекции. Об этом 23 июня сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

23 июня депутаты парламента Швеции проголосовали за принятие предложенных правительством поправок в бюджет. Принимая во внимание предыдущие изменения в финансовом планировании шведских властей, данная группа поправок станет уже девятым по счету расширением социальных обязательств государства перед своими гражданами во время пандемии коронавируса.

На новые социальные пособия смогут рассчитывать работники, входящие в группу риска, а также родители, дети которых недавно заболели. Компенсационные выплаты также предусмотрены для лиц оказавших транспортировку своего заболевшего COVID-19 родственника, проживающего вместе с ними в одном домовладении.