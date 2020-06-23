Токио, , 13:25 — REGNUM Руководство японской компании Toyota приняло решение подкорректировать свои планы по выпуску авто из-за сложной ситуации с их продажами, которая сложилась в период пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

В связи с плохой реализацией в автокомпании решили уменьшить выпуск машин на 10%. Стоит отметить, что в июне текущего года марка уже сократила производство моделей на 40%.

Кроме того, Toyota планирует организовывать работу в одну смену на трех производственных линиях двух своих заводов — Hino Motors и Gifu Auto Body Co.

Отмечается, что спад объемов производства автомобилей прежде всего отразится на моделях Toyota Land Cruiser Prado, FJ Cruiser и Hiace.

Напомним, по итогам первых четырёх месяцев текущего года среди подержанных Toyota самой перепродаваемой моделью в России стала Toyota Camry. Это авто было перепродано 19 867 раз, что на 9,3% меньше, чем год назад.

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