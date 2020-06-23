Москва, , 13:32 — REGNUM Экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире, оказался более масштабным, чем предполагалось ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня рассказал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Текущий кризис, вызванный пандемией, оказался масштабнее и серьезнее, чем ожидалось экспертами, и нами в том числе. Надежды на V-образное восстановление постепенно улетучиваются, поскольку карантинные ограничения затянулись и нанесли серьезный ущерб ряду секторов экономики», — отметил экономист.

В числе основных проигравших Манкевич назвал финансовый сектор, особенно банковский, который в будущем с большой долей вероятности может стать источником второй волны полноценного экономического и финансового кризиса.

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