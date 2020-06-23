Москва, , 13:14 — REGNUM Объем потерь от кибермошенников уменьшается, в 2019 году объём переводов без согласия клиентов составил 6,4 млрд рублей, за пять месяцев 2020 года — уже 1,6 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«В 2019 году объём всех операций, который был совершён без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа — то, что мы относим к кибермошенничеству, — составил 6,4 млрд рублей», — заявила Набиуллина.

Количество таких операций — 576 тыс.

«Это достаточно большой объём», — признала она.

«Сейчас мы имеем данные за первые пять месяцев этого года. Сумма — 1 млрд 600 (млн), количество — 165 тыс. Но если сравнить с прошлым годом, мы видим, что объём и количество всё-таки уменьшаются», — продолжила Набиуллина.

Средняя операция, которая совершается без согласия клиентов (физических лиц), составляет около 10 тыс. рублей, а если клиент юридическое лицо — 152 тыс. рублей.

«Большая часть операций без согласия клиентов — при покупке товаров и услуг через интернет — около 50% случаев. Где-то треть — это операции, связанные с дистанционным банковским обслуживанием. И около 10% или чуть меньше — когда используются банкоматы», — отметила председатель Банка России.