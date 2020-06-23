Стокгольм, , 16:16 — REGNUM Со следующего года все больше трудовых мигрантов, пребывающих в Швецию, обяжут платить налоги не у себя дома, а по месту работу. На этом настаивает министерство финансов Швеции, которое уже направило правительству соответствующее предложение на рассмотрение. Об этом 23 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Это правда, что сегодня, если шведов нанимают работать в других странах, они платят налоги там, и тогда также разумно, если и иностранные работники, которые работают на территории Швеции, будут платить налоги здесь. Это будет справедливо», — заявила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон.

В правительстве уже подтвердили, что в настоящее время ситуация такова, что в Швеции часто дешевле нанимать персонал из-за рубежа, потому что трудовые мигранты не платят налоги в стране, если они проработают полгода или меньше. Поэтому министр Андерссон призвала правительство ужесточить налоговое законодательство уже с 1 января 2021 года.