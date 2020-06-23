Москва, , 13:12 — REGNUM Национальная валюта 23 июня теснит евро и доллар к минимумам за последние две недели на фоне нового витка оптимизма на финансовых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Интерес поддерживают интерес нерезидентов к рублевым активам и выталкивает цены на нефть к новым посткарантинным высотам. Курс доллара к полудню понижается на 0,5% до 68,80 руб., курс евро снижается вдвое меньшими темпами до 77,65 руб.

Оптимистам в рубле стоит поблагодарить президента США Дональда Трампа, который фактически дезавуировал слова своего торгового советника Питера Наварро о фактическом выходе из торговой сделки с Китаем. Глава Белого дома вопреки своим выпадам в адрес китайцев, написал в Twitter, что «первая фаза» в силе, вернув рисковые активы к исходным позициям после того, как Наварро их отправил в ощутимый нокдаун.

В дальнейшем укрепили позитивные настроения данные по деловой активности в еврозоне, которые оказались заметно лучше ожиданий, создав почву для рассуждений на тему V-образного восстановления экономик после пандемии коронавируса.

В случае появления аналогичных сигналов вечером в данных по экономике США можно ожидать закрепления этой тенденции, поскольку омрачить ход событий смогут лишь уточненные прогнозы от МВФ, которые выйдут уже завтра.

Рынок продолжает игнорировать данные о динамике роста числа инфицированных новым коронавирусом, в том числе и в самих штатах, уповая на то, что власти большинства стран больше не решатся на повторное введение карантина и в случае необходимости дополнят текущий набор фискальных и монетарных стимулов.

Для рубля будет важным завтрашний аукцион ОФЗ, который после снижения Банком России ключевой ставки в минувшую пятницу сразу на 1,0% уже не предоставит щедрой премии к аналогам из других стран.

Пока же определенную поддержку нацвалюта получает от налогового периода — пик платежей придется в четверг. В отсутствие изменений на внешних рынках рубль может укрепить заявку на возврат к максимумам после девальвационной волны марта.

По доллару это отметка немногим выше 68 руб., по евро — 76,35 руб. Но этот прогноз может утратить силу, если курсы ведущих валют закрепятся выше 69,50 руб. и 78,00 руб.», — считает эксперт.

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