Москва, , 13:07 — REGNUM Нефть марки Brent сегодня обновила максимум июня на уровне $43,41 за баррель. Таким образом, котировки открыли дорогу к дальнейшей важной цели — $45,18 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«С точки зрения техники уровень важный, потому что, достигнув его, будет закрыт мартовский ценовой разрыв. Такие ценовые разрывы являются дополнительным техническим «магнитом» для цены.

Эту цель котировки могут достигнуть на горизонте месяца. В ближайшие пару дней котировки могут попытаться штурмовать отметку $42 за баррель.

Поводом для обновления локального максимума стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение между США и Китаем полностью остается в силе.

Ранее инвесторов напугали неожиданные комментарии советника Белого дома Питера Наварро о том, что с трудом достигнутой торговой сделке между США и Китаем «конец».

Однако стоит отметить, что Наварро позднее сказал, что его слова были вырваны из контекста, что он «говорил об отсутствии доверия» к китайской администрации и торговая сделка остается в силе.

Фундаментальным поводом для ускорения роста на этой неделе может стать статистика по запасам нефти и нефтепродуктов, которая будет опубликована минэнерго США 24 июня. Аналитики ожидают снижения запасов на 152 тыс. баррелей», — считает эксперт.

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