Москва, , 13:07 — REGNUM Плавающий курс рубля показал свою эффективность и меры валютного контроля в настоящее время регулятору представляются неактуальными. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Мы всё-таки пришли к плавающему курсу. Переход был болезненный, но, тем не менее, мы сейчас видим позитивные последствия этого перехода», — заявила Набиуллина.

«И наоборот, когда случаются какие-то негативные события на внешних финансовых рынках, у нас люди более-менее спокойно относятся — мы не видим таких набегов или попыток поменять рубли на доллары и обратно, потому что люди и бизнес понимают, что курс плавающий, определяется под воздействием не административных, а под воздействием рыночных факторов, может ходить и вверх и вниз, и не надо пытаться поймать спекулятивный доход, потому что можно получить большие потери», — подчеркнула она.

По её словам, именно режим плавающего курса, одновременно с тем, что инфляция под контролем, стабилизирует ситуацию на валютном рынке и создаёт условия для формирования длинных денег в экономике.