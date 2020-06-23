Москва, , 12:58 — REGNUM Ценовая стабильность служит залогом формирования долгосрочного кредитования в российской экономике. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Если люди понимают, что рублёвые сбережения не обесцениваются — это удлиняет кредиты, удлиняет длинные деньги», — заявила Набиуллина.

«Мы это видим на примере ипотеки. Как только появилась вера, что инфляция под контролем, у нас стали изменяться и расти ипотечные кредиты», — подчеркнула она.