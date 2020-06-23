Симферополь, , 12:52 — REGNUM С 1 июля в Крыму возобновляют работу детские оздоровительные лагеря. Об этом 23 июня на заседании Совета министров Крыма рассказала заместитель руководителя аппарата правительства РК — начальник главного правового управления Ольга Дугаренко.

«Глава республики Сергей Аксёнов внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которому с 1 июля на полуострове разрешена деятельность по предоставлению мест для временного проживания в детских лагерях», — сообщила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в руководстве МДЦ «Артек» сообщили, что уже готовы принимать детей, отметив, что сотрудников не будут допускать к работе без сдачи обязательных анализов на наличие антител к коронавирусной инфекции.

Об этом: Персоналу «Артека» не дадут работать без теста на антитела к коронавирусу