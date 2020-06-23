Москва, , 12:47 — REGNUM Российская экономика и финансовая система подошли подготовленными к кризису на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Наша экономика и финансовая система подошли к этому кризису куда более подготовленными. У нас стабильно низкая инфляция, низкий госдолг, плавающий курс, сбалансированный бюджет, работает бюджетное правило, снижающее зависимость от цен на нефть», — заявила Набиуллина.

«У нас сейчас есть ресурс для восстановления», — подчеркнула она.

Она напомнила, что правительство готовит общенациональный план восстановления экономики, а Банк России перешёл к мягкой денежно-кредитной политике.