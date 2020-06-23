Москва, , 12:42 — REGNUM В России необходимо развивать дистанционные финансовые услуги и повышать уровень информированности инвесторов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Наиболее ярко видны и нерешённые вопросы: по многим из них нам нужна защита законодателей», — заявила Набиуллина.

В первую очередь речь идёт о защите прав потребителей финансовых услуг, их информировании.

«Это касается и защиты неквалифицированных инвесторов, и стандартов продаж финансовых услуг, и проблемы ультиматумов по комиссиям и лимитам на переводы со стороны банков», — пояснила глава ЦБ.

По её словам, опыт эпидемии показал актуальность «развития дистанционных финансовых услуг и цифровых финансов в целом».