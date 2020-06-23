Москва, , 12:37 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов поздравил Чувашию со 100-летним юбилеем и призвал брать пример с ее деревни, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

«Я был во всех районах, там прекрасная промышленность, производство, за годы советской власти почти удвоилось население, за годы ельцинских реформ потеряли 8% и половину производств. Тем не менее живёт, трудится и укрепляет, прежде всего, дух интернационализма, дружбы и солидарности», — заявил Зюганов.

Он обещает отметить юбилей республики лично с жителями региона чуть позже, после улучшения эпидемиологической ситуации.

«Мы поздравляем Республику с новым юбилеем. Будет чуть помягче ситуация, вместе с ними отметим. Трудолюбивая, милая, симпатичная, очень дружная Республика. Приглашаю вас посмотреть Чебоксары. Город прекрасно выглядит, хорошо ухожен», — отметил парламентарий.

Зюганов считает, что стране нужно брать пример с Чувашии.

«Они сохранили свою деревню. У них в деревне есть железное правило. Если семья многодетная, всё остаётся младшему сыну или дочери, но он должен каждого своего старшего брата или сестру принимать, как хозяина. Следует учиться, тогда будет укрепляться и семья, и дружба, и производства. Поздравляем братскую республику со столетним юбилеем!» — заявил Зюганов.

Ранее 100-летний юбилей отметили Башкирия и Татария.