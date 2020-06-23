Москва, , 12:37 — REGNUM Эпидемия стала хорошим тестом для макроэкономической стабильности России, и Россия эту проверку на прочность прошла. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Эпидемия достаточно ясно показала, где у нас сильные места, где мы хорошо проходим проверку на прочность — это и макроэкономическая стабильность, и устойчивость финансовых институтов, и сформированный базис финансовых технологий», — заявила Набиуллина.