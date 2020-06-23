Москва, , 12:33 — REGNUM ВВП России неизбежно окажется отрицательным по итогам 2020 года, однако экономический спад будет ниже, чем в странах Запада. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 июня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Сейчас и экономическая, и бюджетная политика правительства, и денежно-кредитная политика Банка России сосредоточены на том, как обеспечить возвращение экономики к росту», — заявила Набиуллина.

«ВВП неизбежно упадёт, как и в других странах мира. Но наши потери, скорее всего, будут меньше, чем в других странах и (меньше) чем в прошлый кризис 2008—2009 годов», — подчеркнула она.

По оценке Банка России, спад может составить 4−6% ВВП.

«Это тоже весьма глубокий экономический спад, но с учётом обстоятельств это гораздо меньшая чувствительность к мировому финансовому кризису», — подчеркнула она.