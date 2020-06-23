Киев, , 12:21 — REGNUM Уровень потребления электроэнергии в энергосистеме Украины в течение 15−21 июня по сравнению с предыдущей неделей (8 — 14 июня) снизился.

Соответствующие данные обнародовала 23 июня пресс-служба НЭК «Укрэнерго», передает корреспондент ИА REGNUM.

Отдельно подчеркивается, что сокращение произошло как в выходные, так и в рабочие дни.

По данным компании, среднесуточное потребление в рабочие дни уменьшилось на 0,4%, до 360,3 млн кВт·ч против 361,7 млн кВт·ч. В выходные среднесуточное потребление снизилось на 1,6%, 341,2 млн кВт·ч против 346,9 млн кВт·ч.

В целом 15−21 июня 2020 года потребление электроэнергии, по оперативным данным, составило 2,4 млрд кВт·ч.

ИА REGNUM напоминает, что 18 июня министр финансов Украины Сергей Марченко назвал некоторые факторы, свидетельствующие о прекращении падения ВВП Украины — в частности, увеличение потребления электроэнергии.

«У нас есть основания полагать, что в июне мы остановили экономическое падение, которое наблюдалось в апреле-мае», — сообщил министр.