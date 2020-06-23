Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Власти Ленинградской области подсчитали причиненный пандемией коронавируса ущерб региональному бюджету, который составит, как минимум, 5,7 млрд рублей. Об этом 23 июня во время заседания Законодательного собрания Ленинградской области заявил вице-губернатор Ленобласти Роман Марков.

По его словам, называть точную цифру потерь пока рано, однако, по примерным подсчетам, ущерб будет немалый.

«Как минимум 5,7 млрд рублей», — сказал Марков.

В эту сумму входят потери по НДФЛ и налога на имущество.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года доходы областного бюджета на 2020 год прогнозировались в объеме 146,1 миллиарда рублей, расходы — 154,1 миллиард рублей. Дефицит — 6% от собственных доходов.

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