Курск, , 12:11 — REGNUM В Курской области 23 июня зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них 31 был подтверждён у женщин и 26 — у мужчин. Заразились два ребёнка в возрасте от года до шести лет, четыре человека от 18 до 29 лет, 18 человек от 30 до 49 лет, 18 человек от 50 до 64 лет и 15 человек старше 65 лет.

Всего в регионе было зарегистрировано 4607 случаев заражения. Под медицинским наблюдением находится 1915 пациентов: 132 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 93 — в Курской городской больнице № 6, 78 — в городском клиническом родильном доме, 69 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 29 — в Железногорской городской больнице № 1. 1514 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

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