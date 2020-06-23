Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Группа граждан Азербайджана из 178 человек 23 июня выехала на родину из Грузии. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, для поездки были предоставлены три автобуса. Границу они пересекали на КПП «Красный мост», расположенном на трассе Тбилиси — Баку.

Сообщается, что перед отправкой в Азербайджан всех проверили на коронавирус, и результаты были отрицательными.

Напомним, из-за вспышки коронавируса азербайджано-грузинская граница была закрыта в марте. В Азербайджане держать границу закрытой планируется до 1 августа. В Грузии с 1 июля власти намерены постепенно начать пускать иностранных туристов.

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