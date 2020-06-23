Киев, , 11:57 — REGNUM Нынешний уровень доходов на таможне Украины не является достаточным, в мае план поступлений средств не выполнен на сумму около 3 млрд грн, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

Заявление чиновника приводит 23 июня пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На сегодняшний день не выполняются показатели (для таможни), заложенные в бюджет, хотя есть объективные и субъективные причины», — сказал Марченко.

В частности, по его словам, из-за карантина произошло падение товарного импорта.

«Всего неделю назад открылись возможности импорта. Все это время импорт был настолько ограниченным, что многие таможенные посты были закрыты. Сейчас ситуация должна стать лучше. Надеемся, что в июне таможня выполнит все, предусмотренное бюджетом», — отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля правительство Украины сменило главу таможенной службы Украины.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволенный с поста главы таможни Максим Нефедов — «нормальный человек, но на таможне берут взятки и едет контрабанда».

«Он хороший, симпатичный, профессиональный. У меня нормальное к нему отношение… Но результат — минус десятки миллиардов гривен по году. Где нам брать эти деньги? Нет наполнения бюджета», — констатировал он.