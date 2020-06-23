Москва, , 11:56 — REGNUM Новая инициатива правительства РФ по индексации пенсий для неработающих пенсионеров похвальна и все-таки вызывает вопросы, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«В растиражированных в СМИ сообщениях особо подчеркивается, что речь идет о неработающих пенсионерах. Государство с одной стороны начало проявления заботы о людях и повышать пенсии с опережением инфляции.

Ведь по существу 6,3% роста пенсий в 2021 году в раза полтора точно обгонит инфляцию. Однако прожить одинокому человеку через два года на 18 тыс. 357 руб. будет крайне проблематично.

Это будет по сути новый виток выживания, поэтому почти половина пенсионеров стремится продолжить работу или подрабатывать на полставки.

Сегодня на фоне резкого разворота государства к народу в части социальной политики очень опасно проводить черту между работающими и неработающими пенсионерами.

Накопленный стаж и достижение пенсионного возраста должны стать единственными показателями для выплаты заслуженных пенсий.

На фоне провальных «пенсионных изменений» есть риск, что народ в очередной раз воспримет добрую социальную инициативу как подачку», — высказал вое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров может составить в 2021 году в России 17 432 рубля.

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