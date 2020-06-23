Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:48 — REGNUM С 1 июля фирменные поезда сотой нумерации Москва — Ярославль будут делать остановку для посадки и высадки пассажиров на станции Берендеево, в 19,5 километрах от Переславля-Залесского. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Поезд Yarregion.ru

Власти надеются, что возможность попасть в Переславль поездом увеличит туристический потенциал территории.

«Долгожданное решение, которое мы прорабатывали совместно с РЖД. Теперь от Москвы до Переславля можно будет добраться за два часа, без пробок. Это, безусловно, расширит туристические перспективы еще одного нашего города Золотого кольца», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В самом Переславле нет железной дороги. От Берендеева до Переславля туристам придется добираться на автобусе либо заказывать трансфер. Сейчас до станции от города ходит только один автобус в день по будням. Местные власти намерены увеличить количество маршрутов. Другой проблемой является качество дороги, которая сильно разбита.

По данным областного правительства, в 2019 году в Переславле побывали около 530 тысяч туристов.