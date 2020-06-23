Тбилиси, , 11:35 — REGNUM Грузия готова пойти на уступки американской компании Frontera и на определенных условиях позволить ей возобновить разработку месторождений нефти и газа. Об этом заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Давид Твалабеишвили.

Он напомнил, что два месяца назад, 17 апреля, Международный арбитражный трибунал принял по спору между Грузией и компанией Frontera решение в пользу Грузии, но после вынесения этого решения у США и компании Frontera остались определенные вопросы, по которым грузинская сторона готова провести консультации и найти компромиссный выход.

«Мы должны попытаться найти такой компромисс, чтобы компания Frontera на определенных условиях могла продолжить работу на наших месторождениях, но с обязательной гарантией с ее стороны. Поэтому мы призываем представителей компании к встрече и обсуждению этих вопросов», — заявил Твалабеишвили.

Был ли такой шаг доброй и свободной волей правительства Грузии, остается вопросом без ответа. Тем более, что буквально накануне этого заявления замминистра состоялась встреча министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнавы с послом США в Грузии Келли Дегнан. Конечно, в информации о встрече и обсуждавшихся на ней вопросах Frontera не упоминается, речь идет о взаимном сотрудничестве и оказании Грузии помощи в различных направлениях. А до этой встречи к правительству Грузии несколько раз с открытыми заявлениями обращались американские конгрессмены и сенаторы, которые укоряли грузинские власти за притеснение иностранных инвесторов, в том числе компании Frontera. Позднее грузинские аналитики выяснили, что авторы таких посланий состояли в тесной связи с компанией Frontera и имели свои интересы. А правительство Грузии до последнего времени отрицало все обвинения в изгнании из страны инвесторов и компании Frontera и продолжало судиться с ней в международном арбитраже.

Эксперты Frontera работали в Грузии долгие годы и утверждали, что в стране имеются серьезные запасы углеводородов, но в правительстве Грузии пока доказательств таких утверждений не увидели.

Судя по сегодняшнему «компромиссному» заявлению представителя минэкономики, компании Frontera позволят продолжать свои «изыскания» в Грузии.