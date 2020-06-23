Сеул, , 11:25 — REGNUM В 2019 году правительство Южной Кореи инвестировало в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 20,6 трлн вон (~$17,05 млрд), что на 4,3% больше по сравнению с 2018 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

По их словам, данные средства были направлены на финансирование 70 327 проектов.

Известно, что в период с 2015 по 2019 год темпы роста госинвестиций в НИОКР составляли в среднем 2,2%, что составляет лишь треть от темпов роста государственного бюджета (6,4% в год).

Отмечается, что каждый исследовательский проект, поддерживаемый правительством, получил в среднем 290 млн вон (~$240 тыс.), что на 20 млн вон (~$16,5 тыс.) меньше, чем годом ранее.